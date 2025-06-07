Новий удар КАБами по Харкову: фото і відео з місця прильоту (18+)

Удар по Харкову 7 червня

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Сьогодні увечері, 7 червня, російські війська знову атакували Харків, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинула 30-річна жінка. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський уточнив, що загибла — очільниця дитячої залізниці. Її призначили на посаду лише два тижні тому.

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За словами Синєгубова, одне з влучань — по Дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай відпочивають багато родин із дітьми. Росіяни били саме туди в суботу вдень.

Президент Зеленський повідомив, що кількість поранених зросла до 40 людей.

Тим часом у Мережі публікують моторошні фото і відео наслідків злочинного російського удару по Харкову.

Дата публікації 19:51, 07.06.25 Кількість переглядів 3 Удар КАБами по Харкову: загинула жінка, є поранені

Нагадаємо, що минулої ночі Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Загинуло троє мирних мешканців.

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