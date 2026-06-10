Чонгарський міст

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Чонгарський міст в окупованому Криму міг бути атакований безпілотником типу Middle strike, зокрема FP-2.

Таку думку висловив авіаційний аналітик та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в коментарі для «Фабрики новин».

За словами експерта, після другого удару по мосту спостерігається «виразна дірка», що дозволяє зробити висновок про застосування дрона з потужною бойовою частиною.

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«Там щонайменше сотка впала. Дірка не те що величезна — вона така велика, десь понад метр у діаметрі, десь півтора метра», — зазначив Романенко.

Він додав, що FP-2 має бойову частину вагою понад 100 кг, що відповідає характеру пошкоджень. Водночас відсутність згадок про уламки ракети, на думку експерта, додатково вказує на використання саме безпілотника середнього радіуса ураження.

Романенко також наголосив, що удар по Чонгарському мосту має стратегічне значення для порушення російської логістики на півдні.

«Ми маємо відрізати Крим. Він має стати островом… Російські війська на лінії бойового зіткнення мають бути голодними, сірими, убогими і не отримувати ні палива для техніки, ані боєприпасів для артилерії, ані їжі, ані води… Якщо немає логістики — немає ударного потенціалу», — пояснив він.

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Удари по Чонгарському мосту — що відомо

Сили оборони України повністю вивели з ладу Чонгарський міст після низки атак по ньому. Російська окупаційна адміністрація Криму намагається приховати масштаби руйнувань.

У Мережі опублікували фото наслідків атак на Чонгарський міст та понтонну переправу, яку збудувала окупаційна влада.

Чонгарський міст, який з’єднує Крим із материковою частиною України, залишається одним із ключових логістичних маршрутів російської армії. Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що систематичні удари по Чонгару поступово послаблюють ворожу логістику на півострові.

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