Новий удар по енергетиці України: російські дрони вразили об'єкт на Житомирщині

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Російські війська завдали чергового терористичного удару по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши об’єкт у Житомирській громаді. Наразі на місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаби пошкоджень та визначають необхідні заходи для відновлення електропостачання.

Про це в п’ятницю, 6 листопада, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бученко.

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За його словами, фахівці обстежують пошкоджене обладнання, щоб встановити обсяг ремонтних робіт і визначити, скільки часу знадобиться для відновлення енергопостачання. Точні терміни поки невідомі — їх зможуть назвати після завершення експертної оцінки наслідків атаки.

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«Більш докладно про час, необхідний для проведення ремонтних робіт, можна буде сказати згодом, після експертної оцінки», — зазначив Бученко.

Перед цим на Житомирщині оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських реактивних дронів. Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, раніше Росія уже завдавала удару по енергооб’єктах Житомира, після чого місцева влада попередила про можливість тривалих відключень світла.

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