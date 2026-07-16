Новий уряд уже отримав головне завдання від Зеленського: що доручив президент

Зеленський поставив новому уряду головне завдання / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням нового уряду на чолі з Сергієм Корецьким стане підготовка країни до наступної зими та забезпечення готовності до будь-якого розвитку подій під час війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, досвід Корецького в управлінні державними енергетичними компаніями стане важливою перевагою для Кабінету міністрів.

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Президент нагадав, що після приходу Корецького до «Укрнафти» компанія почала працювати ефективніше після завершення олігархічного контролю, а «Нафтогаз», який він очолював, зміг пройти складний опалювальний сезон попри масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Його сильна сторона — робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов до „Укрнафти“, змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. „Укрнафта“ завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. „Нафтогаз“ пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом», — сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна продовжує нарощувати власні далекобійні можливості, щоб ускладнити для Росії ведення війни та зірвати її наступальні плани.

Однак, за його словами, навіть за такого розвитку подій країна має бути готовою до будь-якого сценарію.

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«За будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне наше спільне українське завдання для нового уряду», — підкреслив він.

Президент також анонсував зміни у взаємодії з міжнародними партнерами. За його словами, новий уряд має забезпечити швидше виконання вже досягнутих домовленостей із союзниками.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. Депутати віддали за це 264 голоси.

Новим прем’єр-міністром України став ексочільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Експерти називають його сильним виконавцем і керівником.

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