Новий "ворог" консервацій: в Україні продають сіль, через яку можуть вибухати банки

Закрутки / © УНІАН

Реклама

Цього літа багато українських господинь зіткнулися з проблемою: огірки втрачають хрумкість, капуста не кваситься, а банки з консервацією вибухають. Виявилося, що проблема не в рецептах, а в солі, яку вони використовують.

Про це йдеться в сюжеті програми «Сніданок з 1+1».

Імпортна сіль з хімічними добавками

За словами біохіміка Ольги Гуренко, причиною невдач є імпортна сіль. Зокрема турецького походження, яка містить антизлежувач E536 (фероціанід калію). Ця добавка, що запобігає злипанню солі, порушує природний процес ферментації під час консервування. В результаті, замість хрустких овочів у банках утворюється слизька маса, яка може запліснявіти або викликати бродіння, що призводить до вибуху.

Реклама

«Коли господині додають турецьку сіль до консервації, як правило, вони будуть скаржитися на плісняву, на слизькість, на те, що огірки можуть втрачати хрумкість», — пояснює Гуренко.

Яку сіль обирати для консервації?

Експерти рекомендують використовувати натуральну кам’яну або морську сіль великого помолу, яка не містить жодних хімічних добавок. В ідеалі, на упаковці має бути зазначено, що в складі є лише хлорид натрію (NaCl), без маркування Е536, Е535 або Е538.

Також біохімік не радить використовувати йодовану сіль. Оскільки йод, як і інші хімічні домішки, також пригнічує природну ферментацію, необхідну для правильного квашення. Наразі українські господині рідко знаходять вітчизняну сіль на полицях супермаркетів, оскільки імпортна продукція більш масово представлена.

Нагадаємо, сезон закруток у самому розпалі: українські господині активно готують банки з овочами, фруктами та соусами, аби взимку мати домашні запаси. Проте не всі продукти підходять для консервації, а деякі можуть швидко зіпсуватися, вибухнути у банках або стати небезпечними для здоров’я.

Реклама

Банки для консервації миють і стерилізують. Миють банки, щоб очистити їх від видимих забруднень — пилу, залишків продуктів, жиру, етикеток та клею. Просто помити банку можна, якщо ви плануєте використовувати її для зберігання сухих продуктів (крупи, спеції) або якщо заготівлю потрібно зберігати недовго і в холодильнику, а сам продукт вже пройшов термічне оброблення.

Іноді трапляється прикра ситуація — банки з огірками починають вибухати вже через кілька днів. Це дуже засмучує, бо стільки сил та часу витрачається на цей процес. Але не варто панікувати, якщо ви потрапили у таку ситуацію, заготовки можна врятувати, головне, знати, як це зробити.