Новий закон для НАБУ і САП: Кривонос розповів про важливі зміни та поліграф

НАБУ

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Верховна Рада України 31 серпня ухвалила законопроєкт №13533, який, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, відновив незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У ньому є низка важливих змін, що стосуватимуться роботи антикорупційних структур.

Про це Семен Кривонос розповів інтерв’ю 24 Каналу.

Хоча закон містить корективи щодо роботи інших правоохоронних органів, Кривонос наголосив, що вони не загрожують самостійності НАБУ і САП. Зокрема, йдеться про змінену процедуру призначення та звільнення прокурорів, що перебувають під юрисдикцією Офісу генпрокурора.

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Важливим нововведенням є обов’язкове проходження поліграфа для співробітників НАБУ з доступом до держтаємниці. Це дослідження проводитиметься раз на два роки.

«Хочу наголосити, що цей поліграф проводитиме наш підрозділ внутрішнього контролю. Тобто це робитиме не СБУ, а працівники НАБУ за методологією, яка буде узгоджена з СБУ», — пояснив Кривонос.

Ця норма стосується не лише НАБУ та САП, а й інших правоохоронних структур. За словами директора НАБУ, такі зміни не вплинуть на незалежність антикорупційних органів, а навпаки, посилять їхню міжнародну співпрацю та внутрішній контроль.

Нагадаємо, Верховна Рада вперше за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії провела онлайн-трансляцію засідання, якому передували масштабні протести по всій Україні. Через два дні після підписання законопроєкту №12414, президент Зеленський зареєстрував в Раді проєкт №13533, який повертає незалежність НАБУ та САП, і який депутати ухвалили у четвер, 31 липня.

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