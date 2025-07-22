Новий закон дозволяє силовикам без рішення суду заходити в житло — юрист про зміни до КПК

Новий закон дозволяє силовикам без рішення суду заходити в житло

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Юрист Андрій Магера, колишній заступник голови ЦВК, публічно розкритикував законопроєкт №12414, який уже підписано спікером Верховної Ради і передано на підпис президенту. Він вважає, що документ не лише фактично знищує незалежність НАБУ і САП, а й відкриває шлях до грубого порушення конституційних прав громадян.

Деталі юрист розповів на своїй сторінці Facebook.

Особливу увагу Магера звертає на зміни до частини третьої статті 233 Кримінального процесуального кодексу. За його словами, тепер допускається проникнення до житла без судового дозволу — у разі, якщо слідчі вважатимуть, що потрібно “невідкладно вилучити або зберегти докази”.

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“Що це означає? Що до вас додому у будь-якому надуманому кримінальному провадженні приходитимуть для проведення обшуку з метою “вилучення доказів”. І все це — без будь-якого судового рішення”, — наголошує Магера.

Юрист також зауважив, що назва закону не відповідає його суті — зміни до КПК нібито стосуються зниклих безвісти, але водночас містять положення, які обмежують права та автономію антикорупційних органів.

Магера порівняв ухвалене рішення із кроком у бік авторитаризму та поставив під сумнів реальну євроінтеграційну політику чинної влади:

“Ви впевнені, що обрана багатьма влада у 2019 році веде нас до ЄС і НАТО, а не до клубу диктатур? Я не впевнений”.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який обмежує незалежність НАБУ і САП. ЄС уже висловив стурбованість, адже це може вплинути на фінансову підтримку.