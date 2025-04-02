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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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273
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Новий закон про азартні ігри: що змінилося від 1 квітня

В Україні набрав чинності, який суворо обмежує рекламу азартних ігор.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Новий закон про азартні ігри

Азартні ігри в Україні / © pixabay.com

Від 1 квітня в Україні набуває чинності закон № 4116-IX, який суттєво обмежує рекламу та спонсорство азартних ігор. Однак поки діють лише окремі його положення.

Про це повідомило видання dev.ua з посиланням на закон №4116-IX.

На зміну Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ) прийшов новий регулятор — «ПлейСіті». Серед ключових змін: контрольована гра замість перевірок, блокування нелегальних гральних сайтів та додатків, заборона реклами, крім:

  • телебачення та радіо в нічний час (23:00–06:00);

  • медіа для аудиторії 21+;

  • цільової реклами в інтернеті для гравців старше 21 року.

Також забороняється спонсорство, окрім спортивного, пропонування безкоштовних бонусів, реклама з участю військових, волонтерів, публічних осіб та використання воєнної тематики.

Закон передбачає блокування нелегальних платформ, тепер ліцензію не зможуть отримати компанії з податковими боргами. Розрахунки в азартних іграх тепер можуть здійснюватися виключно в грошовій формі через банківські рахунки.

Відповідно до закону, до посадових осіб висуваються вимоги щодо їхньої репутації, відсутності податкових заборгованостей, а також забороняються зв'язки з державою-агресором.

Лотереї теж підпадають під нові правила: для них діють більшість обмежень. Закон також встановлює ліміти на витрати гравців, обов’язкові перерви у грі та забороняє прийом ставок у кредит, «контрольні закупки» під час перевірок має проводитися відеофіксація.

Рішення РНБО щодо додаткових обмежень для онлайн-казино набуває чинності 20 квітня 2024 року.

Нагадаємо, суд відправив голову Комісії з регулювання азартних ігор Рудого до СІЗО.

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