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Новий закон про азартні ігри: що змінилося від 1 квітня
В Україні набрав чинності, який суворо обмежує рекламу азартних ігор.
Від 1 квітня в Україні набуває чинності закон № 4116-IX, який суттєво обмежує рекламу та спонсорство азартних ігор. Однак поки діють лише окремі його положення.
Про це повідомило видання dev.ua з посиланням на закон №4116-IX.
На зміну Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ) прийшов новий регулятор — «ПлейСіті». Серед ключових змін: контрольована гра замість перевірок, блокування нелегальних гральних сайтів та додатків, заборона реклами, крім:
телебачення та радіо в нічний час (23:00–06:00);
медіа для аудиторії 21+;
цільової реклами в інтернеті для гравців старше 21 року.
Також забороняється спонсорство, окрім спортивного, пропонування безкоштовних бонусів, реклама з участю військових, волонтерів, публічних осіб та використання воєнної тематики.
Закон передбачає блокування нелегальних платформ, тепер ліцензію не зможуть отримати компанії з податковими боргами. Розрахунки в азартних іграх тепер можуть здійснюватися виключно в грошовій формі через банківські рахунки.
Відповідно до закону, до посадових осіб висуваються вимоги щодо їхньої репутації, відсутності податкових заборгованостей, а також забороняються зв'язки з державою-агресором.
Лотереї теж підпадають під нові правила: для них діють більшість обмежень. Закон також встановлює ліміти на витрати гравців, обов’язкові перерви у грі та забороняє прийом ставок у кредит, «контрольні закупки» під час перевірок має проводитися відеофіксація.
Рішення РНБО щодо додаткових обмежень для онлайн-казино набуває чинності 20 квітня 2024 року.
Нагадаємо, суд відправив голову Комісії з регулювання азартних ігор Рудого до СІЗО.