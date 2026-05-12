Що реально зупинить війну в Україні: військовий експерт назвав єдину умову

Новий «жест доброї волі» від РФ? : військовий експерт назвав єдину умову

Сподіватися на «жест доброї волі» від російської армії і Путіна можна тільки після успіхів Сил оброни на фронті. Просто так росіяни не зупинять війну.

Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман у коментарі для «Українського радіо».

У виданні нагадали, що за роки повномасштабного вторгнення, ще до повернення Трампа-"миротворця» у Білий дім багато світових лідерів намагалися взяти на себе роль посередників, щоб зупинити війну в Україні. Наприклад, глави Франції і Туреччини Еммануель Макрон і Реджеп Ердоган.

«Це невдячна робота. Тут можна навіть привітати спробу цих людей про щось домовитись. Навіть Трамп колись починав як людина, яка може стати посередником. Він казав, що треба декілька днів і все зупиниться. Але ж нічого не зупинилося», — зауважив у відповідь експерт.

На думку Гетьмана, найімовірніше, війна триватиме доти, доки на Росії не зрозуміють, що вони не можуть досягнути цілей, які вони стали перед початком повномасштабного вторгнення.

«Скоріш за все, можна очікувати на збільшення допомоги Україні, передусім від європейських партнерів. Плюс ми починаємо більше самостійно виробляти зброю (ракети, дрони). І таким чином можна примусити Росію», — сказав експерт.

Він певен, що лище тоді, коли Кремль відчує, що може отримати серйозну поразку на лінії фронту, то тоді і з’являться реальні підстави для «жестів доброї волі». Гетьман нагадав, що лише серйозні поразки на полі бою змусили росіян відступити з деяких українських земель.

«Пригадайте, коли ми вибили їх з-під Києва, була Харківська операція, як вони це трактували — це, мовляв, „жест доброї волі“, вони просто самі начебто відійшли. Тому, резюмуючи, сподіватися на якісь домовленості про зупинення війни можна тільки після наших успіхів на лінії фронту. Все інше — будуть тільки розмови і затягування часу», — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву про «завершення» війни. Мовляв, «справа йде до завершення».

Водночас, радник диктатора Юрій Ушаков заявив, що «умова» для продовження переговорів — це відведення українських військ із Донбасу.

