Ножем погрожував перехожим і напав на нацгвардійця – у Житомирі затримали чоловіка

У Житомирі 29 липня затримали чоловіка із ножем, який на вулиці погрожував перехожим. Коли нацгвардійці намагалися затримати його, він спробував напасти на них і був поранений. Наразі правоохоронці вивчають обставини події.

Про повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Невідомий чоловік поводився агресивно та погрожував оточуючим ножем. На місце події прибули нацгвардійці, які патрулювали у мікрорайоні.

"Чоловік не відреагував на вимогу правоохоронців припинити правопорушення та кинути ніж. Він спробував напасти на військовослужбовця. Після попереджувальних пострілів нацгвардієць змушений був зупинити нападника, поранивши його. Чоловікові одразу надали першу допомогу та викликали швидку. Нині він у лікарні, загрози його життю немає. Встановлено, що це місцевий житель 1986 р.н", - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Триває з’ясування всіх причин та обставин події.

Буде призначено низку експертиз, у тому числі й щодо вживання чоловіком речовин, що впливають на поведінку.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася смертельна аварія – загинули молоді люди.

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