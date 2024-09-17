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Ножем у груди вдарив знайомого і пішов відпочивати: в поліції повідомили про холоднокровний злочин

Ножем у груди вдарив знайомого і пішов відпочивати: в поліції повідомили про холоднокровний злочин

Правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який ножем у груди вдарив знайомого / pixabay.com

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину - ніж. 

Криворізькі правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який ножем у груди вдарив знайомого, після чого пішов відпочивати додому. 

Про це йшлося у заяві  поліцейських в Дніпропетровській області.

Злочин стався поблизу одного з будинків у Центрально-Міському районі Кривого Рогу.  

Як з’ясували поліцейські слідчо-оперативної групи Криворізького районного управління поліції, між чоловіками виникла сварка, в ході якої  підозрюваний завдав ножового поранення знайомому. 25-річного потерпілого госпіталізували до міської лікарні. 

Слідчі вже повідомили про підозру нападнику. За ч.1 ст.121 КК України йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Тим часом у Києві судитимуть чоловіка, який поблизу дитячого майданчику тяжко поранив незнайомця.

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