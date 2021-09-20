Ножем у грудну клітку: у Полтавській області батько поранив сина

Ножем у грудну клітку: у Полтавській області батько поранив сина

Чоловікові вже повідомили про підозру.

У Кременчуці поліція затримала 61-річного чоловіка. Його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму синові.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

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Між чоловіками виникла сварка під час вживання алкоголю. 61-річний батько ножем поранив 34-річного сина у грудну клітину. Його відвезли до місцевої лікарні, а батькові повідомили про підозру.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років обмеження волі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до семи років в'язниці засудили жінку, яка жорстоко вбила свого приятеля.

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