Ножем у серце: на Запоріжжі син вбив власного батька, а тіло закопав

У Запорізькій області батька жорстоко вбив рідний син, а тіло закопав на території домоволодіння. Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

До Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що його товариш тривалий час не виходить на зв’язок.

Оперативники та слідчі поліції міста провели санкціонований обшук за адресою зниклого. У результаті, на території заднього двору правоохоронці виявили закопане тіло 74-річного чоловіка з ознаками ножових поранень.

Правоохоронці з’ясували, що пенсіонер проживав разом із 46-річним сином. Наприкінці жовтня між чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого син завдав батьку декілька ударів ножем у серце. Тілесні ушкодження призвели до його смерті на місці події. Аби приховати злочин, зловмисник закопав тіло позаду їх житлового будинку.

Зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вбивства. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Тернопільській області під час сварки 56-річний чоловік вбив свою 81-річну матір, після чого наклав на себе руки.

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