“Нравится не нравится – Збройні сили справятся!”: українці вийшли на вулиці міст через загрозу російської агресії

“Нравится не нравится – Збройні сили справятся!”: українці вийшли на вулиці міст через загрозу російської агресії

У різних регіонах України відбулися патріотичні акції.

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в декількох регіонах України відбулися Марші єдності.

Про те, з якими гаслами вийшли люди на вулиці міст, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Львів

Близько пів тисячі львів’ян зібралися біля пам’ятника Іванові Франку. Звідти рушили центром міста до меморіалу Героям "Небесної сотні". Скандували патріотичні гасла.

Написи на плакатах попереджали, що “українці чинитимуть опір” та нагадували, що “герої не вмирають”.

Суми

У Сумах на Марш єдності зібралося кілька сотень містян - патріотично налаштована молодь, волонтери, учасники бойових дій на Донбасі. Пройшли колоною до центральної площі міста. Там закликали містян гуртуватися та заявили про готовність боронити місто в разі вторгнення російських військ.

“Нравится не нравится – збройні сили справятся!”- трішки з російською мовою тут написано. Це щоб зрозуміли вони [росіяни], бо української не розуміють”, - прокоментував одне з гасел міський голова Олександр Лисенко

Дніпро

У центрі Дніпра лунав гімн України та відома пісня "Батько наш Бандера". На Марш єдності зібралися сотні жителів міста. Люди, загорнуті в національні прапори, об'єдналися під гаслом “Україна чинитиме опір!”.

Учасники маршу скандували: “Україна - понад усе!” та “Путін — х@йло!”.

“Ми готові стояти за свою землю, ми будемо за неї стояти до кінця, ми не здамо Україну, бо це наша земля”, - запевнив учасник Маршу єдності Григорій Самокіш.

Російська загроза: в кількох регіонах України відбулися Марші єдності

Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше святкували День єднання - свято, започатковане президентом Володимиром Зеленським. Українці у всій країні демонстрували єднання, всупереч численним залякуванням великою війною.

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