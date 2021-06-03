НСЗУ оновила перелік медзакладів для госпіталізації хворих на коронавірус: чи вплине це на пацієнтів

До нього увійшли 257 лікарень.
В Україні затверджено новий перелік закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я.
Таким чином, одні з них залишаються опорними лікарнями, які продовжуватимуть забезпечувати інфекційну готовність на постійній основі. Інші, так звані лікарні "другої хвилі", залучаються до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 від 1 червня і будуть або виключатися з мережі, у разі зниження показників захворюваності, або розширюватися за рахунок лікарень "третьої хвилі" (за необхідності).
Зазначається, що це не вплине на пацієнтів, які наразі перебувають у стаціонарі з COVID-19.
"Оновлення мережі не вплине на пацієнтів, які перебувають у стаціонарі та долають COVID-19. Жоден не має бути виписаний з лікарні до завершення лікування", - наголосили в НСЗУ.
Там додали, що про розробку нових маршрутів пацієнтів відповідно до нового переліку закладів охорони здоров'я має подбати місцева влада. Усі послуги, надані лікарнями у травні за пакетом "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19", будуть оплачені НСЗУ у повному обсязі.