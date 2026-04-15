"Давай, посидимо тут": командир "Тимура" пригадав, як Буданов заходив на територію РФ

Командир "Спецпідрозділу Тимура» ГУР про Буданова

Нинішній голова ОП та екскерівник ГУР генерал Кирило Буданов особисто заходив на територію РФ і брав участь у спецопераціях.

Про це заявив командир «Спецпідрозділу Тимура» ГУР в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».

«Тоді Кирило Олексійович перший, його підрозділ заходив. Це був спочатку Грайворон (Бєлгородської області — Ред.), цей напрям», — заявив командир спецпідрозділу.

«Я навіть вам фотографії десь покажу, де він там. По лісах, полях. Навіть десь там магазин був, зупинка була. І Кирило Олексійович каже: „Ну давай, посидимо тут, тому що це також наша територія“, — продовжив військовий.

