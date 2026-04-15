ТСН у соціальних мережах

"Давай, посидимо тут": командир "Тимура" пригадав, як Буданов заходив на територію РФ

Командир “Спецпідрозділу Тимура» розкрив деталі бойового досвіду голови ОП Буданова.

Командир підрозділу «Тимура» ГУР про Буданова

Командир "Спецпідрозділу Тимура» ГУР про Буданова

Нинішній голова ОП та екскерівник ГУР генерал Кирило Буданов особисто заходив на територію РФ і брав участь у спецопераціях.

Про це заявив командир «Спецпідрозділу Тимура» ГУР в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».

«Тоді Кирило Олексійович перший, його підрозділ заходив. Це був спочатку Грайворон (Бєлгородської області — Ред.), цей напрям», — заявив командир спецпідрозділу.

«Я навіть вам фотографії десь покажу, де він там. По лісах, полях. Навіть десь там магазин був, зупинка була. І Кирило Олексійович каже: „Ну давай, посидимо тут, тому що це також наша територія“, — продовжив військовий.

Раніше Кирило Буданов розкрив, чи планує балотуватися в президенти України.

