"Ну от і розкрилося ошуканство": депутат Одеської облради запідозрив, що літаки розпорошують COVID-19

"Ну от і розкрилося ошуканство": депутат Одеської облради запідозрив, що літаки розпорошують COVID-19

Політик закликав селян фотографувати та знімати на відео літаки.

Депутат Одеської обласної ради Трифон Антов висловив стурбованість пандемією коронавірусу в регіоні та пов'язав її з літаками, які розпорошують якусь речовину в повітрі.

Про це він написав у себе у Facebook.

"Мені багато людей із сіл телефонують, що бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії, прохання у когось є можливість фотографувати чи на відео знімати, що б ми зрозуміли насправді, що відбувається", – написав депутат.

Як приклад, Антов навів знімок, популярний серед конспірологів. На зображенні написано: "Ну от і розкрилося ошуканство із коронавірусом. Це ніякий не вірус, а хімічне отруєння зі симптомами пневмонії".

Інформація, яку опублікував депутат, стосується відомої конспірологічної теорії про "хімтрейли". Відповідно до теорії, недобросовісні вчені розпорошують із літаків хімікати, які викликають біди та хвороби.

Нерідко за "хімтрейли" приймають білі смуги, що залишаються в небі за літаком – конденсаційні сліди, які утворюються через різницю температур при викиді гарячого повітря з двигуна в холодне навколишнє середовище на великій висоті.

Варто зазначити, що депутат, який опублікував скрін, має дві вищі освіти. А фейк було спростовано понад рік тому.

Нагадаємо, 31 жовтня в Одеській області зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 в Україні. Коронавірус підтвердили у 1 281 людей. Смертей від ускладнень минулої доби не було, одужали 597 громадян.

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