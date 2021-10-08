Нудило й були конвульсії: з’явилися деталі смерті нардепа Антона Полякова

Полякова знайшли в таксі патрульні.
Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.
Подробиці смерті політика повідомила нардепка від "Слуги народи" Галина Янченко у Facebook.
Нардепка нагадала, що Полякова патрульні виявили вночі в автівці таксі, яке зупинили за порушення ПДР. За інформацією патрульних його нудило, а потім почались конвульсії. "Швидка", на жаль, не змогла врятувати нардепа.
За інформацією одного із Телеграм-каналів, таксист є громадянином Азербайджану. Водій таксі, каже, що взяв Полякова біля дороги на проспекті Соборності, 2, де той нібито шукав таксі та "ловив" машини.
Таксист розповідає, що політику було настільки зле, що його навіть нудило. Чоловік теж повідомляє про судоми в Полякова.
"Стояла людина, хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило", - сказано в повідомленні.
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