Нудило й були конвульсії: з’явилися деталі смерті нардепа Антона Полякова

Полякова знайшли в таксі патрульні.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

Подробиці смерті політика повідомила нардепка від "Слуги народи" Галина Янченко у Facebook.

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Нардепка нагадала, що Полякова патрульні виявили вночі в автівці таксі, яке зупинили за порушення ПДР. За інформацією патрульних його нудило, а потім почались конвульсії. "Швидка", на жаль, не змогла врятувати нардепа.

За інформацією одного із Телеграм-каналів, таксист є громадянином Азербайджану. Водій таксі, каже, що взяв Полякова біля дороги на проспекті Соборності, 2, де той нібито шукав таксі та "ловив" машини.

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Таксист розповідає, що політику було настільки зле, що його навіть нудило. Чоловік теж повідомляє про судоми в Полякова.

"Стояла людина, хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило", - сказано в повідомленні.

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