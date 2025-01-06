Нуль шансів для ворога: Рейнджери ССО знищують окупантів на Курщині (відео)

У противника немає жодних шансів, є лише серйозні втрати.

У ССО показали ефектні кадри з Курщини. Снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів та рейнджери 6-го полку щодня знищують ворогів та їхню техніку.

Про це повідомляють ССО.

"На цьому відео свіжа бойова робота груп 6-го полку Рейнджер ССО на Курщині, яка достроково завершила безславний шлях багатьох російських та північнокорейських військових. У ворогів немає шансів, коли поблизу Рейнджери ССО", - йдеться у повідомленні.

Рейнджери ССО комплексно знищують ворогів на Курщині

Як повідомляли аналітики ISW, Сили оборони України відновили наступальні операції у Курській області 5 січня. Вони мають тактичні успіхи, хоча також зафіксовані просування росіян. Водночас повідомляється, що було зафіксовано просування ворога на південний схід від Суджі.

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