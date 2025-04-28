Нуланд сказала, на що Україна має мати право у разі порушення угоди Росією

Вікторія Нуланд / © Getty Images

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Україна повинна знати, що незалежно від того, на що вона погодиться щодо території, вона може захистити решту держави і запобігти третій хвилі атаки Путіна. Тож їй потрібна дуже сильна армія в майбутньому. Державі слід мати надійну протиповітряну оборону та міжнародну підтримку.

Про це CNN сказала Вікторія Нуланд, колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань.

“Європейці говорили про миротворчі сили. Це один зі способів зробити це. Інший спосіб зробити це – мати західні сили або міжнародні сили на шельфі, які могли б завдати удару по Росії, якщо вона порушить угоду. Але без таких гарантій, чому Путін просто не повернеться за ще, коли йому набридне ця угода? Бо він чітко дав зрозуміти, що не вважає Україну країною, і його прагнення — контролювати її всю”, — зазначила Нуланд.

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Раніше українські дипломати дізналися подробиці переговорів Нуланд із Сурковим.