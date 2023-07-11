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"Нульове" розмитнення авто: одна із категорій українців зможе ввозити машини без мита

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"Нульове" розмитнення авто: одна із категорій українців зможе ввозити машини без мита

Учасники бойовий дій зможуть ввозити автомобілі без мита / Фото: Львівська митниця/Facebook

Цей законопроєкт ще не внесений на розгляд Верховної Ради.

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита.

Про це під час телемарафону повідомив член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець.

 "У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, під яким підписалися десятки народних депутатів, про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так би мовити "нульове розмитнення". Це допоможе їм використовувати авто у власних потребах: чи на фронті, чи повертатитися додому", - сказав він. 

Він додав, що на Погоджувальній раді поставить вимогу, аби цей законопроєкт внесли на розгляд Верховної Ради. 

Нагадаємо, у Німеччині почали конфісковувати авто з російськими номерами.

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Дата публікації
Перегляди
1305
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