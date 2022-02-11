"Нульовий" ПДВ на українські продукти — це питання продовольчої безпеки" — Іван Чайківський

У місцевих рада вимагають підтримати законопроєкт № 7023.

У регіонах підтримують та вважають украй актуальною парламентську ініціативу щодо тимчасового встановлення нульового податку на додану вартість на постачання продуктів, вироблених в Україні.

Про це, зокрема, ішлося під час "круглого столу" в Тернополі, учасники якого обговорили законопроєкт № 7023 щодо відповідних податкових змін, повідомляє офіційний сайт партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Нагадаємо: проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості продуктів харчування та збереження конкурентоспроможності вітчизняного виробника № 7023, який передбачає тимчасове, до 1 січня 2023 року, введення 0% ПДВ на продукти харчування, вироблені в Україні, та зниження ПДВ на житлово-комунальні послуги до 7%, розроблений депутатами з групи "Партія "За майбутнє" та зареєстрований у парламенті. У партії наголошують, що обстоюватимуть його розгляд та ухвалення на найближчому пленарному тижні.

Як зазначив під час "круглого столу" в Тернополі один з авторів проєкту, народний депутат, член групи "Партія "За майбутнє" Іван Чайківський, із 1 лютого 2022 року Польща встановила 0% ПДВ на продукти харчування, про такий крок із 1 липня 2022 року заявляють і інші європейські країни.

"Якщо Україна не зробить так само — втратить ринок. Наші виробники не зможуть конкурувати з імпортними товарами, вартість яких уже сьогодні часто нижча, ніж вітчизняні аналоги. У законопроєкті № 7023 ми пропонуємо встановити на весь ланцюжок виробництва продуктів харчування, вироблених в Україні, 0% ПДВ до 1 січня 2023 року", — сказав Іван Чайківський.

Учасники "круглого столу" — представники органів місцевого самоврядування, підприємці та науковці — у свою чергу наголосили на актуальності та необхідності підтримки запропонованих кроків.

"Нульова" ставка на соціально значимі продукти харчування — це необхідність у нинішніх реаліях в Україні. Сьогодні кожен із нас відчуває складне економічне становище, зростає інфляція, тож такий важливий крок буде значимий для кишені кожного українця", — зазначила, зокрема, професорка Західноукраїнського національного університету Леся Колінець.

За словами депутатки Тернопільської облради, заступниці директора ФГ "Калина Лошнівська" Алли Стечишин, українські виробники перебувають сьогодні на межі виживання через захмарну вартість енергоносіїв та високі податки.

"Аграрії з острахом входять у новий сезон, адже лише вартість міндобрив зросла у два з половиною рази. В Україні потрібно зменшити податкове навантаження як для виробників, так і для переробників, лише тоді вдасться зменшити ціни на продукти харчування", — наголосила Алла Стечишин.

Як розповів голова Тернопільської облорганізації партії "ЗА МАЙБУТНЄ", перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук, на найближчій сесії рада планує розглянути звернення до керівництва держави з проханням підтримати проєкт. Раніше аналогічні звернення вже ухвалили Тернопільська міська та районна ради.

Нагадаємо, депутатська група "Партія "За майбутнє" ініціювала законопроєкт, яким передбачається введення нульової ставки ПДВ на продукти харчування.

Читайте також: