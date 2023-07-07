На Хмельниччині 23-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю

Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення.

У місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину.

Про це передає пресслужба поліція Хмельницької області.

Зловмисник, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю просто на вулиці.

Пістолет "SUR 2608 9 мм"

Потім він відібрав 200 грн, які дівчина мала при собі.

Правоохоронці упродовж доби встановили особу нападника. 23-річний чоловік у скоєному зізнався. Він віддав правоохоронцям стартовий пістолет "SUR 2608 9 мм", яким залякував потерпілу. Наразі чоловік затриманий. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.