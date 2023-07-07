На Хмельниччині 23-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю

Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення.
У місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину.
Про це передає пресслужба поліція Хмельницької області.
Зловмисник, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю просто на вулиці.
Потім він відібрав 200 грн, які дівчина мала при собі.
Правоохоронці упродовж доби встановили особу нападника. 23-річний чоловік у скоєному зізнався. Він віддав правоохоронцям стартовий пістолет "SUR 2608 9 мм", яким залякував потерпілу. Наразі чоловік затриманий. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині залізничник зайнявся сексом із двома школярками і відбувся умовним терміном.
Також повідомлялося, що на Тернопільщині юнак, який зґвалтував 13-річну дівчинку, отримав 8 років в'язниці.
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