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На Хмельниччині 23-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю

На Хмельниччині 23-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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796
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На Хмельниччині 23-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю

23-річний підозрюваний у зґвалтуванні

Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення.

У місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину.

Про це передає пресслужба поліція Хмельницької області.

Зловмисник, погрожуючи пістолетом, зґвалтував десятикласницю просто на вулиці.

Пістолет
Пістолет "SUR 2608 9 мм"

Потім він відібрав 200 грн, які дівчина мала при собі.

Правоохоронці упродовж доби встановили особу нападника. 23-річний чоловік у скоєному зізнався. Він віддав правоохоронцям стартовий пістолет "SUR 2608 9 мм", яким залякував потерпілу. Наразі чоловік затриманий. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

23-річний підозрюваний у зґвалтуванні / ©
23-річний підозрюваний у зґвалтуванні

Раніше повідомлялося, що на Харківщині залізничник зайнявся сексом із двома школярками і відбувся умовним терміном.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині юнак, який зґвалтував 13-річну дівчинку, отримав 8 років в'язниці.

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Дата публікації
Перегляди
796
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