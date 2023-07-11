"Нє васпрінімаю украінскій язик": у Харкові спалахнув черговий мовний скандал

Харків'янин заявив, що говорив, говорить і все життя говоритиме російською.
Так, 11 липня в Харкові спалахнув черговий мовний скандал. Місцевий заявив, що українська – "дебільна" мова.
Інцидент на своєму ютуб-каналі опублікував блогер Андрій Ярмошевич.
"Я нє васпрінімаю украінскій язик, он мне не нравітся", – констатував мешканець Харкова.
"В Харькавє всєгда будут гаваріть на рускам"
Фантазер пояснив, що прожив у місті 30 років, говорить російською, вважає цю мову "харківською", тож нею "завжди говоритимуть у місті". За словами українофоба, державною мовою не повинні розмовляти у сфері обслуговування. Крім того, він незадоволений тим, що сучасна українська мова буцімто разюче відрізняється від тієї, яку йому викладали у школі.
"Ета нє украінскій язик – ета дєбільний язик", – обурив мережу чоловік.
Ба більше, він не вбачає нічого поганого у прослуховуванні російської музики під час повномасштабного вторгнення. Традиційно, такі люди наводять "залізобетонний" аргумент.
"А прі чьом здєсь палітіка к музикє?" – не розуміє любитель всього російського.
Варто зауважити, що це не перший інцидент за участі жінки. Раніше у своїх соцмережах вона закликала "помиритися з Росією, бо втомилася від війни".