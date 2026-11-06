Ліквідація мережі U420 із плівок НАБУ: Нєбитов розкрив правду про операцію поліції проти наркокартелю "Хімпром"

Заступник очільника Нацполіції України Андрій Нєбитов, операція проти «Хімпрому» і ліквідація U420 / © Колаж ТСН.ua

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Заступник очільника Національної поліції Андрій Нєбитов описав увесь процес ліквідації наркоструктури U420 в Україні. За його словами, опубліковані НАБУ та САП аудіозаписи розмов між «Мексиканцем» та компанією відбулися у той самий період, коли поліція вела розслідування щодо транснаціонального наркокакртелю «Хімпром».

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

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Нєбитов розповів про те, як в Україні працювала мережа наркошопів U420, пов’язана з наркокартелем «Хімпром», а також про роботу правоохоронців із документування діяльності угруповання.

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«Всі ми бачили вчора презентацію досудового розслідування з аудіозаписами, де кримінальний бізнес домовляється з різними посадовцями. Може здатися, що зловмисники непоборні та всевладні. Але це не так», — зауважив заступник очільника Нацполіції.

За словами Нєбитова, його допис має нагадати про роботу співробітників Департаменту боротьби з наркозлочинністю (ДБН), Головного слідчого управління (ГСУ) та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Він зазначив, що правоохоронці тривалий час документували злочинну діяльність «Хімпрому», незважаючи на погрози розправою над їхніми родинами, спроби підкупу на мільйони доларів та медійний тиск.

Міжнародна операція з ліквідації колцентрів «Хімпрому» та мережі U420

Нєбитов розповів про масштабну міжнародну операцію, яку Нацполіція України провела спільно з Інтерполом, Управлінням по боротьбі з наркотиками США, а також правоохоронними органами Казахстану та Албанії. Її метою була ліквідація вербувальних ланок, зокрема колцентрів «Хімпрому», та мережі наркошопів U420.

«Хочу зазначити, що розмови про підкуп посадовців, передачу грошей, розмови про функціонування магазинів U420, які ви почули у „Карфагені“, відбувалися якраз у цей час, коли Національна поліція України вела активне документування наркокартелю, починаючи з вересня 2025 до квітня 2026 року«, — акцентував заступник очільника Нацполіції.

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Він наголосив, що саме у цей період представники угруповання намагалися встановити контакти з поліцейськими та домовитися з ними. Водночас, словами Нєбитова, зловмисники чинили тиск на правоохоронців, ініціювали замовні «розслідування» через «незалежних» журналістів та погрожували керівнику Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитру Торгалу й іншим поліцейським.

Деталі розслідування щодо «Хімпрому» та U420

За словами заступника очільника Нацполіції, 2025 року співробітники ДБН отримали інформацію про плани міжнародного наркокартелю «Хімпром» розгорнути в Україні мережу наркошопів. Через ці магазини, за отриманими даними, планувалося продавати продукцію із синтетичним канабіноїдом «пінака».

Нєбитов зазначив, що на той момент «пінака» не входила до переліку заборонених речовин в Україні, тому юридично вона не вважалася наркотиком.

«Вересень 2025: Національна поліція України ініціює перед МОЗ питання щодо внесення ПІНАКА до переліку заборонених«, — вказав заступник очільника Нацполіції.

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Він також пояснив, що процедура внесення речовини до переліку заборонених передбачає низку регламентних етапів. Зокрема, необхідні погодження центральних органів виконавчої влади — МОЗ, Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, МВС, Нацполіції, Мінфіну, Державної митної служби, Мінекономіки, Офісу генпрокурора та Мінюсту України.

Після цього передбачене громадське обговорення тривалістю щонайменше 30 днів, а далі проєкт має отримати погодження Державної регуляторної служби України. Нєбитов зазначив, що саме через тривалість цієї процедури відповідна постанова набула чинності лише у лютому 2026 року, запровадивши обмеження обігу речовини «пінака».

«Це рішення — результат раннього виявлення ризиків, пов’язаних із поширенням нових психоактивних речовин, і воно було спрямовано на захист життя та здоров’я громадян», — наголосив заступник очільника Нацполіції.

Ліквідація силового блоку «Хімпрому»

Нєбитов розповів, що паралельно Департамент карного розшуку разом зі слідчими Головного слідчого управління розпочав активну фазу документування діяльності «Хімпрому» та системну ліквідацію його силового блоку.

За його словами, організатори використовували цей підрозділ «Хімпрому» для здійснення насильницьких атак проти своїх опонентів. Йшлося, зокрема, про обливання кислотою, підпали, стрілянину з автоматичної зброї по вікнах, застосування вибухівки та навмисні наїзди вантажівками на подвір’я.

«Загалом ми затримали не два, не три, а 23 виконавців злочинної мережі, включаючи лідерів кримінального світу. Станом на зараз трьох вже засуджено», — повідомив заступник очільника Нацполіції.

Знищення 105 наркошопів U420 і підозри причетним

Нєбитов повідомив, що у квітні 2026 року правоохоронці перейшли до реалізації напрацювань щодо мережі U420. За його словами, всі 105 магазинів були повністю ліквідовані.

«Квітень 2026 року: вийшли на реалізацію та всі 105 наркошопів «U420» знищені під нуль. На сьогодні не відновив свою роботу жоден магазин, попри те, що деякі «розумники» віщували їм відкриття через тиждень/місяць», — йдеться у дописі.

Заступник очільника Нацполіції зазначив, що під час проведення операції правоохоронці вилучили весь заборонений товар та навіть вивіски магазинів.

За його словами, у межах розслідування було накладено арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання, які використовувалися для легалізації коштів, отриманих у межах схеми. Крім того, на криптогаманцях арештували 4 млн USDT.

«Саме у відеопрезентації розслідування НАБУ та САП Буркін каже про цю реалізацію Національної поліції і намагається з’ясувати інфу про адресу обшуків й домовитись про невилучення товару, неповідомлення про підозру працівникам. Але не сталося, як гадалося», — зауважив Нєбитов.

Він повідомив, що шістьом активним учасникам та менеджерам мережі оголосили про підозру у збуті наркотиків. Окремо заступник очільника Нацполіції зазначив, що «організатору злочинної спільноти „Хімпром“ Єгору Буркіну«, який фігурує на плівках НАБУ під псевдонімом „Мексиакнець“, повідомили про підозру в організації вербувальних колцентрів та оголосили його в міжнародний розшук.

У межах цього кримінального провадження, за словами Нєбитова, було призначено 2800 експертиз. Також правоохоронці виявили ознаки інших економічних злочинів, деталі яких наразі не розголошуються.

Затримання 17 учасників злочинної спільноти

Заступник очільника Нацполіції повідомив, що в липні 2026 року в межах JIT — спільного міжнародного розслідування — у Казахстані було затримано 17 учасників злочинної спільноти.

Операція щодо колцентрів та розшук Буркіна

«Серпень 2026. Третій етап реалізації по вербувальним call-центрам: 7 осіб затримано, 9 фігурантам повідомлено про підозру, серед них — лідеру „ХІМПРОМу“ Єгору Буркіну. 05.08.2026 Єгора Буркіна оголошено як замовника в черговий міжнародний розшук за насильницькі злочини«, — йдеться у дописі заступника очільника Нацполіції.

У вересні того ж року Буркіна оголосили в міжнародний розшук за організацію вербувальних колцентрів на території України.

«До теперішнього часу робота продовжується і це ще не всі підозри учасникам наркокартелю, включно з його організатором», — акцентував Нєбитов.

Він додав, що наведені дані є лише стислим викладом масштабної оперативно-слідчої роботи, до якої були залучені сотні поліцейських. Правоохоронці виконали свою роботу, попри тиск.

Також заступник очільника Нацполіції звернув увагу, що записи щодо залякування та спроб підкупу поліцейського правоохоронці оприлюднили ще у квітні 2026 року.

«Фактично ми маємо докази одного періоду. Але з різних джерел. Відео додаю. Раджу додивитися до кінця. Щоб володіти повною картиною», — написав Нєбитов.

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Що було б, якби злочинні плани фігурантів «Карфагену» стали реальністю

Нєбитов запропонував змоделювати ситуацію, за якої домовленості, про які йдеться на записах НАБУ, САП та Національної поліції України, були б досягнуті, а озвучені фігурантами злочинні плани справді вдалося б реалізувати.

«За цією логікою: синтетичний канабіноїд ПІНАКА у результаті корупційних дій „Мексиканця“ в МОЗ та МВС був би не заборонений. Адже згідно слів „Мексиканця“ він давав 500 та обіцяв ділитися щомісячно», — написав заступник очільника Нацполіції.

За таким сценарієм, зазначив Нєбитов, Торгал міг би втратити посаду, а проти нього та його родини могли б застосувати насильство. На аудіозаписах «Мексиканець» пропонував за це 2 млн дол.

«На наших вулицях було б не 105 наркошопів, як під час реалізації НПУ, а вже майже за 200. Бо за словами з плівок: «НПУ провели фейкові обшуки та не чіпали товар й менеджерів», — вказав заступник очільника Нацполіції.

Він також зазначив, що за такого розвитку подій правоохоронці не наклали б арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання, які були залучені до схеми легалізації незаконно отриманих коштів. Крім того, не був би накладений арешт на 4 млн USDT, які зберігалися на криптогаманцях.

За словами Нєбитова, не відбулося б і затримань та повідомлень про підозру майже 40 учасникам наркокартелю. Також Буркін не отримав би двох додаткових підозр, і його не оголосили б у міжнародний розшук.

Жоден знищений Нацполіцією у квітні наркошоп не відновив роботу

Нєбитов наголосив, що жоден із наркошопів, які Нацполіція ліквідувала у квітні 2026 року, після цього не відновив роботу. За його словами, правоохоронці продовжують роботу з повної ліквідації злочинної мережі, а основну роль у цьому процесі відіграє Національна поліція України.

«Я показав вам факти! Це конкретні події, які вже відбулись. Тож категорично не сприймаю аудіорозмови про плани зловмисників чи інших сторонніх осіб до того, як ці плани не відбулись в реальності. За такою логікою можна назвати будь-яке відоме прізвище і це, на жаль, буде доказом для суспільства в участі у злочинній діяльності?! Я розумію, для цього не потрібно довго думати», — йдеться в дописі заступника очільника Нацполіції.

Він наголосив, що саме слідчі та оперативники підрозділів боротьби з наркозлочинністю і карного розшуку Нацполіції стали основною силою в ліквідації проєкту U420 та переслідуванні Буркіна.

«А всі розмови на записах стосовно цього проєкту U420 стосуються лише власних нездійсненних злочинних планів учасників цього транснаціонального злочинного угруповання, які намагалися домовлянням, підкупом, шантажем розв’язати свої питання щодо розповсюдження синтетичного канабісу в Україні», — заявив Нєбитов.

Він пояснив, що вирішив опублікувати свій допис після появи відео НАБУ та САП, оскільки у суспільства могло скластися враження, що Нацполіція причетна до «кришування наркоторгівлі».

«Це неприпустимо стосовно тих співробітників ГСУ, ДКР, ДБН, яких залякували, замовляли, родини, у тому числі діти яких жили під тиском. Вони поклали роки, щоб отримати сьогодні не вдячність, а хейт та звинувачення«, — висловися заступник очільника Нацполіції.

Він додав, що значна частина медіа зосередила увагу саме на твердженнях про можливу причетність Нацполіції до наркоторгівлі. Водночас Нєбитов зазначив, що не виключає існування окремих випадків недоброчесної поведінки серед правоохоронців, однак не вважає це системним явищем.

Заступник очільника Нацполіції висловив підтримку правоохоронцям, які, попри психологічний, фізичний та матеріальний тиск, продовжують сумлінно виконувати свої обов’язки.

«Цей хейт мине, а результати вашої роботи залишаться назавжди. Ваші рідні пишаються вами, я певен», — вказав Нєбитов.

Він також зазначив, що не коментує інші напрямки розслідувань НАБУ та САП, оскільки це належить до компетенції відповідних правоохоронних органів. За словами заступника очільника Нацполіції, опублікований ним допис стосується виключно ліквідації проєкту U420 наркокартелю «Хімпром».

Нагадаємо, НАБУ та САП оголосили підозри п’ятьом учасникам злочинного угруповання, викритого під час операції «Карфаген». Організатором слідство вважає неодноразово засудженого Андрія Осіпова («Кримінал»), який залучив до схеми чиновників СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Під прикриттям правоохоронців бандити організовували шахрайські колцентри, торгівлю наркотиками, виробництво контрафактних сигарет і фальшивої валюти, а також викрадення, побиття та катування людей.

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