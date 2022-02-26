"Нєпабедімая і лєгєндарная": окупанти покидали Гради і накивали п'ятами (відео, фото)

"Нєпабедімая і лєгєндарная": окупанти покидали Гради і накивали п'ятами (відео, фото)

Окупанти покинули вантажівки, Гради та танки.

Російські окупанти дезорієнтовані і налякані, тож просто кидають техніку і втікають.

Відео колони покинутої техніки виклали в Мережі.

На кадрах видно вантажівки, танки та Гради окупантів, які стоять вздовж дороги у Харківській області.

"Нєпабедімая і лєгєндарная". Коли пішло не за планом. Тримаймо стрій. Збройникам - "від серця, до неба", - повідомив активіст Роман Донік.

В Сумській області окупанти втекли від самооборони, залишивши військову техніку.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: