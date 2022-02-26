"Нєпабедімая і лєгєндарная": окупанти покидали Гради і накивали п'ятами (відео, фото)

Окупанти покинули вантажівки, Гради та танки.
Російські окупанти дезорієнтовані і налякані, тож просто кидають техніку і втікають.
Відео колони покинутої техніки виклали в Мережі.
На кадрах видно вантажівки, танки та Гради окупантів, які стоять вздовж дороги у Харківській області.
"Нєпабедімая і лєгєндарная". Коли пішло не за планом. Тримаймо стрій. Збройникам - "від серця, до неба", - повідомив активіст Роман Донік.
В Сумській області окупанти втекли від самооборони, залишивши військову техніку.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.