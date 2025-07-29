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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нищить сади, лізе у вікна, викликає алергію: на Львівщині зафіксували небезпечного метелика (фото)

Цей метелик вражає понад 300 видів рослин. Він також є дуже алергенним.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нищить сади, лізе у вікна, викликає алергію: на Львівщині зафіксували небезпечного метелика (фото)

Великий білий метелик знищує сади / © Держпродспоживслужба

Небезпечного американського білого метелика зафіксували на Львівщині.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Великий білий метелик знищує сади, лізе у вікна і викликає алергію у людей.

Комаха вражає понад 300 видів рослин. А зараження може швидко охопити цілі села, зазначили фахівці тапостраждалі.

Гусінь знищує рослини на Львівщині / © Держпродспоживслужба

Гусінь знищує рослини на Львівщині / © Держпродспоживслужба

В результаті рослини просто втрачають все листя. До того ж, його павутиння покриває паркани, двори, під’їзди. Гусінь заповзає у вікна, чіпляється до одягу, залазить у продукти.

Небезпечного американського білого метелика зафіксували на Львівщині / © Держпродспоживслужба

Небезпечного американського білого метелика зафіксували на Львівщині / © Держпродспоживслужба

У чутливих людей контакт із ними викликає алергію, висипи, свербіж, подразнення шкіри.

Нагадаємо, у липні південь України охопило нашестя сарани. Найбільше від неї постраждали Херсонська та Запорізька області. Експерти кажуть, що українські поля знищують два види — єгипетська та перелітна сарана. А в них є свої смакові уподобання.

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