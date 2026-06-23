NYT про відтік населення із Краматорська та Слов’янська: через регулярні удари міста починають пустіти

Тактика випаленої землі для Слов’янська та Краматорська: як Росія намагається знищити останні фортеці Донеччини / © Сайт Краматорської міськради

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Останні великі міста Донецької області, які залишаються під контролем України, все частіше піддаються російським ударам. Через це життя для цивільних стало нестерпним — все частіше жителі Слов’янська і Краматорська виїжджають з міста, не чекаючи, поки лінія фронту дійде до їхніх домівок.

Про це йдеться у репортажі The New York Times.

У виданні зазначають, що після багатьох років виснажливої ​​війни в регіоні російські сили зосереджуються на містах «поясу фортець»: Слов’янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці, що є частиною приблизно 20 відсотків Донеччини, які досі контролює Україна.

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Російські війська пробилися до Костянтинівки. Дружківка тепер — це зруйнована пустка. Таким чином, Слов’янськ і Краматорськ залишаються останніми відносно вцілілими опорними пунктами України в Донецькій області.

NYT пояснює західним читачам, що цим двом містам не загрожує безпосередня небезпека падіння. Але російські війська просунулися достатньо близько, щоб завдати їм ударів, використовуючи зростаючу кількість КАБів та безпілотників. Тисячі мирних жителів втекли, оскільки життя стало дедалі нестерпнішим.

Розгортання Росією КАБів по Слов’янську викликало побоювання, що вона дедалі частіше вдаватиметься до ще жорстокішої тактики. Москва використовувала таку зброю, щоб зрівняти з землею та очистити інші українські міста, залишивши солдатів боротися за контроль над димлячими руїнами.

«Бахмут. Авдіївка. Часів Яр. Торецьк. Усі ці міста зазнали такої ж долі, і про них згадують ті, хто зараз евакуюється зі Слов’янська, Краматорська та їхніх околиць», — нагадують у виданні.

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Роками Слов’янськ і Краматорськ трималися, поки російські війська поступово наближалися. Міста захищені укріпленнями, які Україна збудувала після того, як Росія вперше почала розпалювати війну на сході України у 2014 році.

У грудні, коли російські війська захопили місто Сіверськ, яке розташоване на височині, ланки фортечного поясу почали тріскатися.

Російські війська повільно просувалися до міст Лиман та Костянтинівка. Вони підійшли достатньо близько до Слов’янська, щоб почати регулярно завдавати по ньому ударів невеликими вибухаючими безпілотниками, що призвело до масового відтоку мирного населення.

За словами місцевих чиновників, до квітня місто щотижня залишало близько 1000 осіб. Населення міста скоротилося з приблизно 50 000 у березні до менш ніж 44 000.

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За підрахунками NYT, за нинішніх темпів просування росіянам знадобляться роки, щоб захопити ці міста та решту Донеччини. Так, РФ знадобилося 18 місяців, щоб захопити Торецьк, і 22 місяці — Покровськ.

Але Росія може спустошити міста, не захоплюючи їх.

Старший лейтенант Вадим Кострицький з 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, заявив, що російські війська намагаються підійти якомога ближче, щоб прорвати логістичні шляхи та змусити Краматорськ і Слов’янськ підкоритися.

Він сказав, що Краматорськ вже «зникає» на його очах, спустошуючись з кожним ударом.

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Один з ударів по Краматорську / © Сайт Краматорської міськради

За словами директора головної лікарні Слов’янська Володимира Іваненка, щотижня в головній лікарні лікують від 10 до 15 цивільних осіб, які отримали травми, пов’язані з дронами.

Лікар сказав, що він та його колеги готуються до часу, коли пересування містом стане надто небезпечним. Пологове відділення закрилося після пошкоджень під час удару в червні.

Павло Дяченко, офіцер обласної поліції, мав насичений ранок. Керовані авіабомби вдарили по Краматорську близько 5-ї ранку. Вибухи розбудили його, і він негайно поїхав на місце події. Ще одна хвиля вибухів пролунала близько 11-ї ранку. Після швидкої кави йому потрібно було піти зафіксувати удар. Під завалами опинилися двоє людей, яких вважають загиблими.

Дяченко потрапив до Краматорська через одні з найгірших боїв війни, евакуюючи мирних жителів у Бахмуті, потім у Торецьку, Покровську, Сіверську, Авдіївці. Тож він бачив, як починається смерть міста.

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«Магазини закриваються. Люди евакуюються та виїжджають», — сказав Дяченко, додавши: «Жити тут страшно».

Журналісти видання зауважли, що в той сонячний день, коли вони відвідували Краматорськ, місто виглядало як привид. Парк був порожній, як і більшість вулиць, за винятком команд, що ремонтували сітки, та чоловіків з протидроновими гарматами, які стежили за небом.

Це не був кінець робочого дня поліцейського Дяченка. Через кілька годин третя хвиля бомб обрушилася на центр Краматорська.

Того дня 35-річна Марина нарешті втекла з міста. Перед нею чоловіка розірвало на шматки. Ринок продовжував потрапляти під удари, як і сусідні будівлі, сказала вона монотонним голосом, ледве кліпаючи.

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Вони вже втікали з Краматорська, коли у 2022 році почалася війна, але повернулися у 2024 році.

«Усі сподівалися на Бога, що все налагодиться», — сказала Марина, яка відмовилася назвати своє прізвище. «Але стає все гірше, гірше і гірше».

Чим більше наближається фронт, тим більше таких людей, як Марина, везуть на захід до центру для переміщених осіб у Лозовій.

Нагадаємо, що російський безпілотник вдарив у житловий будинок у Павлограді. Загинула 8-річна дівчинка, яка спала, її рідні в лікарні.

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