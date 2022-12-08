Нюдси для українських військових: як збір коштів для ЗСУ спричинив скандал

Журналістки "5 каналу" знялися для благодійного календаря нюдсів "Без цензури", щоб зібрати кошти на допомогу українській армії. Проте їхня ініціатива викликала неоднозначну реакцію у медіаспільноті - вчинок журналісток засудили деякі колеги.

ТСН.ua розібрався у подробицях скандалу.

Редакція "5 каналу" випустила календар з відвертими світлинами до Дня ЗСУ, який святкували 6 грудня. Заявлена мета - волонтерський збір 1 млн гривень на рації для Збройних сил України.

Операторка телеканалу Ганка Кудрявцева, яка їздить на фронт, зізналася, що благодійний календар - це був її "підступний план, бо ж хлопці на передовій таке люблять".

"Є в мене дружбан у морській піхоті, я не буду казати, хто... Не секрет, що військові дуже люблять нюдси, і дуже просять. І ось дружбан мій каже: "Може, в тебе є там подружки чи ще хтось, ну дуже хочеться щось красиве бачити". Очі вимагають щось прекрасне бачити, бо постійно одне і теж розбиті будинки, війна", – розповіла Кудрявцева.

Так зібралася команда з 12 працівниць телеканалу - від ведучих, до тих, хто ніколи не працював у кадрі. На сторінках календаря облич моделей не видно, а ось на останній сторінці вони всі з'являються з відкритими обличчями. Тож скласти пазл "тіло-обличчя" залишиться завданням для володарів календаря. Авторки ідеї пообіцяли, що такий календар буде навіть у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Проте в ініціативи одразу ж знайшлися критики. Громадські організації та медійники виступили із колективною заявою, в якій назвали ідею "сповненою дискримінаційних і сексистських наративів".

"Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об'єкт. Жінки-військові самі часто стикаються з сексизмом і сексуальним насильством і вимушені боротися з цими явищами. Ми вважаємо, що збирати гроші на потреби захисників України потрібно у спосіб, який не передбачає просування дискримінаційних і сексистських наративів щодо жінок", — йдеться в заяві у Facebook-спільноті "Жінки в медіа".

Авторки звернення закликали урядову уповноважену з питань гендерної рівності в Україні, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Комісію з журналістської етики дати оцінку законності й етичності дій "5 каналу".

Під заявою підписалися, зокрема, голова ГО Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем" Христина Кіт, голова ГО "Жінки в медіа" Ліза Кузьменко, координаторка Кампанії проти сексизму в медіа та політиці "Повага" Анастасія Багаліка, голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова.

У соцмережах активно обговорюють ситуацію, що склалася. Думки стосовно календаря "Без цензури" кардинально розділилися.

"Шановний "5 канал", якщо ваші знайомі військові люблять оголені фото, то скидайте їм їх у приват. А не знецінюйте професію. Чи більше способів зібрати гроші не залишилося?", — обурилась журналістка Ірина Сампан.

Журналістка Наталія Іщенко порадила спільноті "Жінки в медіа" спрямувати свою активність в інший бік.

"Активність правозахисниць я б спрямувала на захист права громадян України, в першу чергу солдатів в окопах, на секс. Думайте, як забезпечити цю базову потребу здоровій молодій людині, причому під обстрілами, в багнюці та на морозі.І жінок-військових це також стосується, не тільки чоловіків", - пише Іщенко.

Військовослужбовець ЗСУ Михайло Шаманов підтримав журналісток "5 каналу".

"Я прихильник правила – моє тіло – моє діло. Календар прекрасний. Я б такий вдома повісив. Дівчатам вклоняюсь за сміливість. Все, що піднімає настрій хлопцям на нулі – це доречно! Будь-яка допомога фронту – важлива! А хейтери просто заздрять!"

Економіст Сергій Фурса вважає, що заявляти про секзизм при демонстраціі жіночого тіла - то і є секзим.

"Боротися за права жінок - то є правильно. Боротися проти харасменту - то є правильно. Але навіщо ж ці заноси? Навіщо боротися із здоровим глуздом? У всій боротьбі за будь-які права треба вчасно зупинитися, щоб не доводити ситуацію до абсурду і щоб не дискредитувати саму боротьбу", - зазначив Фурса.

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