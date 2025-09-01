ТСН у соціальних мережах

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Олена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 1 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

  • ударні БпЛА на Полтавщині - курсом на захід.

  • ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом північний захід.

  • ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід.

  • ударні БпЛА на Полтавщині - західним курсом.

  • ворожі БпЛА на Чернігівщині - курсом північний захід та південь.

  • ворожі БпЛА на півночі Київщини - курсом на Житомирщину.

  • ворожі БпЛА на Черкащині - курсом на Київщину.

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.

