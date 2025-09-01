- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 1 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
ударні БпЛА на Полтавщині - курсом на захід.
ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом північний захід.
ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на захід.
ударні БпЛА на Полтавщині - західним курсом.
ворожі БпЛА на Чернігівщині - курсом північний захід та південь.
ворожі БпЛА на півночі Київщини - курсом на Житомирщину.
ворожі БпЛА на Черкащині - курсом на Київщину.
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.