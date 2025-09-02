ТСН у соціальних мережах

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • Загроза застосування ударних БпЛА для Одеської області (Татарбунарський р-н).

  • Групи ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід.

  • Групи ворожих ударних БпЛА знаходяться у Татарбунарському районі Одеської області;

  • Ворожі БпЛА з Сумщини зайшли на Полтавщину, вектор рух Лубни.

  • агроза застосування ударних БпЛА для Київської області (Бориспільський р-н).

  • Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.

