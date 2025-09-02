- Дата публікації
-
- Укрaїнa
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 2 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
Загроза застосування ударних БпЛА для Одеської області (Татарбунарський р-н).
Групи ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід.
Групи ворожих ударних БпЛА знаходяться у Татарбунарському районі Одеської області;
Ворожі БпЛА з Сумщини зайшли на Полтавщину, вектор рух Лубни.
агроза застосування ударних БпЛА для Київської області (Бориспільський р-н).
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.