Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 18 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
БпЛА на межі Дніпропетровщини і Харківщини курсом на Полтавщину;
БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс - південний (вектор на/повз Барвінкове);
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини курс на північ та на захід;
БпЛА на Сумщині, курс на Лебедин з півночі.
БпЛА на Донеччині курсом на Слов'янськ з північного заходу;
БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву з південного сходу;
БпЛА на північному сході Харківщини курсом на Полтавщину;
БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин з північного заходу.
Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня російські загарбники атакували дронами Черкаську область. Зафіксовані пошкодження критичної інфраструктури.
Вдарив ворог і по Полтавській та Кіровоградській областях. Ціллю атаки були об’єкти інфраструктури, пошкоджені кілька будинків, виникли пожежі. На Кіровоградщині знеструмлена низка населених пунктів. В Одеській філії «Укрзалізниці» повідомили про припинення руху поїздів по двох напрямках.