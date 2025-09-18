ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
66
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 18 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • БпЛА  на межі Дніпропетровщини і Харківщини курсом на Полтавщину;

  • БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс - південний (вектор на/повз Барвінкове);

  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини курс на північ та на захід;

  • БпЛА на Сумщині, курс на Лебедин з півночі.

  • БпЛА на Донеччині курсом на Слов'янськ з північного заходу;

  • БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву з південного сходу;

  • БпЛА на північному сході Харківщини курсом на Полтавщину;

  • БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин з північного заходу.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня російські загарбники атакували дронами Черкаську область. Зафіксовані пошкодження критичної інфраструктури.

Вдарив ворог і по Полтавській та Кіровоградській областях. Ціллю атаки були об’єкти інфраструктури, пошкоджені кілька будинків, виникли пожежі. На Кіровоградщині знеструмлена низка населених пунктів. В Одеській філії «Укрзалізниці» повідомили про припинення руху поїздів по двох напрямках.

