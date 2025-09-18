Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 18 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Харківщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс - південний (вектор на/повз Барвінкове);

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини курс на північ та на захід;

БпЛА на Сумщині, курс на Лебедин з півночі.

БпЛА на Донеччині курсом на Слов'янськ з північного заходу;

БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву з південного сходу;

БпЛА на північному сході Харківщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин з північного заходу.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня російські загарбники атакували дронами Черкаську область. Зафіксовані пошкодження критичної інфраструктури.

Вдарив ворог і по Полтавській та Кіровоградській областях. Ціллю атаки були об’єкти інфраструктури, пошкоджені кілька будинків, виникли пожежі. На Кіровоградщині знеструмлена низка населених пунктів. В Одеській філії «Укрзалізниці» повідомили про припинення руху поїздів по двох напрямках.