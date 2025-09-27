ТСН у соціальних мережах

159
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 27 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

  • БпЛА в Сумському районі, курс західний.

  • БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний.

  • БпЛА північніше Кременчука, постійно змінює напрямок руху.

  • БпЛА в Гайсинському районі Вінниччини, курс західний.

  • БпЛА південніше Павлограда, курс південно-західний

Нагадаємо, що сталася нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами.

Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.

