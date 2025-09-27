- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 27 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА в Сумському районі, курс західний.
БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА північніше Кременчука, постійно змінює напрямок руху.
БпЛА в Гайсинському районі Вінниччини, курс західний.
БпЛА південніше Павлограда, курс південно-західний
Нагадаємо, що сталася нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами.
Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.