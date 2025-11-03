- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 3 листопада 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
Група БпЛА на Херсонщині (Бериславський район), курс північно-західний.
БпЛА на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.
БпЛА східніше Борисполя, курс південно-західний.
БпЛА північніше Обухова, змінив курс на північно-західний.
БпЛА повз Баштанку на Миколаївщині, курс південно-західний.
БпЛА в Миколаївському районі, курс північний.
БпЛА з Лозівського району Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.
Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.
Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.