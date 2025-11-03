Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 листопада 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

Група БпЛА на Херсонщині (Бериславський район), курс північно-західний.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.

БпЛА східніше Борисполя, курс південно-західний.

БпЛА північніше Обухова, змінив курс на північно-західний.

БпЛА повз Баштанку на Миколаївщині, курс південно-західний.

БпЛА в Миколаївському районі, курс північний.

БпЛА з Лозівського району Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.