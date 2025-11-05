ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 5 листопада 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • Розвід.БПЛА на Херсонщині. Можлива робота ППО.

  • БПЛA "Ланцет"→Суми/р-н;

  • Дніпропетровщина: →Васильківка/Шахтарське (~4);

  • Невст. БПЛА→Суми/р-н;

  • Дніпропетровщина:→Петропавлівка;

  • Сумщина:→Шостка/Вороніж.

