Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 5 листопада 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
Розвід.БПЛА на Херсонщині. Можлива робота ППО.
БПЛA "Ланцет"→Суми/р-н;
Дніпропетровщина: →Васильківка/Шахтарське (~4);
Невст. БПЛА→Суми/р-н;
Дніпропетровщина:→Петропавлівка;
Сумщина:→Шостка/Вороніж.