Укрaїнa
258
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
У ніч проти 20 листопада 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

  • Група БпЛА  на півдні Харківщини - курс західний.

  • Група БпЛА  на сході Дніпропетровщини - курсом на захід.

  • Група БпЛА  на сході Харківщини - курс південно-західний.

Оновлення щодо БпЛА

  • БпЛА  на півночі Чернігівщини - курсом на захід.

  • Група БпЛА  на півдні Харківщини - курс південно-західний.

  • Група БпЛА  на сході Дніпропетровщини - курс північно-західний.

Нагадаємо, минулої ночі, 19 листопада, росіяни атакували Тернопіль ракетами, влучивши по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів, під завалами опинилися люди.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що після російської атаки в Тернополі немає зв’язку з 25 людьми.

Також повідомлялося, для атаки на багатоповерхівки в місті Тернополі російська терористична армія використала крилаті ракети Х-101, які містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї, на Тайвані, в Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

