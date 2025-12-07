- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 7 грудня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Група БпЛА на півдні Миколаївщини - курсом на північний захід.
Група БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини - курсом на Вінниччину.
Група БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину.
Група БпЛА на Полтавщині - курсом на південь.
Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини - курсом на Полтавщину.
Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.
Дніпропетровщина - група БпЛА курсом на захід.
Кременчук - група БпЛА в напрямку міста