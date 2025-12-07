ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 7 грудня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

  • Група БпЛА на півдні Миколаївщини - курсом на північний захід.

  • Група БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини - курсом на Вінниччину.

  • Група БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину.

  • Група БпЛА на Полтавщині - курсом на південь.

  • Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини - курсом на Полтавщину.

  • Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.

  • Дніпропетровщина - група БпЛА курсом на захід.

  • Кременчук - група БпЛА в напрямку міста

Дата публікації
Кількість переглядів
730
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie