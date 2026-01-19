ТСН у соціальних мережах

40
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 19 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Шахтарського зі сходу та в напрямку Донеччини;

  • Донеччина: БпЛА курсом на Добропілля;

  • Запорізька область: БпЛА в напрямку Комишувахи, Вільнянська, Тернуватого.

  • Чернігівщина: БпЛА курсом на/повз Куликівку та на межі Сумщини і Чернігівщини, курс - Новгород-Сіверський з півдня;

  • Харківщина: БпЛА курсом на Золочів із західного напрямку.

  • Розвідувальний БпЛА противника з Київщини курсом на н.п.Малин (Житомирщина) з північного сходу.

40
