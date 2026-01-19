- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 19 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Шахтарського зі сходу та в напрямку Донеччини;
Донеччина: БпЛА курсом на Добропілля;
Запорізька область: БпЛА в напрямку Комишувахи, Вільнянська, Тернуватого.
Чернігівщина: БпЛА курсом на/повз Куликівку та на межі Сумщини і Чернігівщини, курс - Новгород-Сіверський з півдня;
Харківщина: БпЛА курсом на Золочів із західного напрямку.
Розвідувальний БпЛА противника з Київщини курсом на н.п.Малин (Житомирщина) з північного сходу.