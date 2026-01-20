- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 20 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Нова група БпЛА на Харківщині, повз Чугуїв, в південно-західному напрямку.
Сумщина -БпЛА на Білопілля, Улянівку.
Декілька БпЛА в напрямку Черкащини з півдня.
Щонайменше 15 БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку кордону із Чернігівською обл.
Ворожі ударні БпЛА у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, орієнтовний курс - Київська область.
Нові групи ударних БпЛА на Сумщині, курс на захід.
