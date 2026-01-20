ТСН у соціальних мережах

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 20 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

  • Нова група БпЛА на Харківщині, повз Чугуїв, в південно-західному напрямку.

  • Сумщина -БпЛА на Білопілля, Улянівку.

  • Декілька БпЛА в напрямку Черкащини з півдня.

  • Щонайменше 15 БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку кордону із Чернігівською обл.

  • Ворожі ударні БпЛА у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, орієнтовний курс - Київська область.

  • Нові групи ударних БпЛА на Сумщині, курс на  захід.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.

