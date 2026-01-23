- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 23 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.
Група БпЛА на межі Київщини та Житомирщини.
БпЛА на Житомирщині в районі Народичів.
БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову.
БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.
Нагадаємо, вдень 22 січня ворожий безпілотник поцілив у житловий сектор Дніпра. Внаслідок атаки в будинку спалахнула пожежа. Філатов підтвердив факт влучання.
У Дніпрі під час рятувальної операції надзвичайники визволили жінку, яка опинилася заблокованою у квартирі після російського удару. На оприлюднених у Мережі відео видно, як постраждала чекала на допомогу біля вікна, а рятувальники успішно евакуювали її з пошкодженого будинку.