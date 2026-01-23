ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
475
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН

У ніч проти 23 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

  • БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.

  • Група БпЛА на межі Київщини та Житомирщини.

  • БпЛА на Житомирщині в районі Народичів.

  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову.

  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.

Нагадаємо, вдень 22 січня ворожий безпілотник поцілив у житловий сектор Дніпра. Внаслідок атаки в будинку спалахнула пожежа. Філатов підтвердив факт влучання.

У Дніпрі під час рятувальної операції надзвичайники визволили жінку, яка опинилася заблокованою у квартирі після російського удару. На оприлюднених у Мережі відео видно, як постраждала чекала на допомогу біля вікна, а рятувальники успішно евакуювали її з пошкодженого будинку.

475
