Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

У ніч проти 23 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.

Група БпЛА на межі Київщини та Житомирщини.

БпЛА на Житомирщині в районі Народичів.

БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.

Нагадаємо, вдень 22 січня ворожий безпілотник поцілив у житловий сектор Дніпра. Внаслідок атаки в будинку спалахнула пожежа. Філатов підтвердив факт влучання.

У Дніпрі під час рятувальної операції надзвичайники визволили жінку, яка опинилася заблокованою у квартирі після російського удару. На оприлюднених у Мережі відео видно, як постраждала чекала на допомогу біля вікна, а рятувальники успішно евакуювали її з пошкодженого будинку.