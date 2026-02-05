- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну, названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 4 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили України та моніторингові канали.
Ударні БпЛА із Сумщини - в напрямку Чернігівської та Київської областей.
Кілька груп ударних БпЛА на півночі Черкащини
Загроза балістики з півдня!
Балістика зі східного напрямку!
Нагадаємо, що 4 лютого, російські війська здійснили масований обстріл Дружківки в Донецькій області. Під удар потрапив місцевий ринок, де традиційно збираються люди вранці.
Також вночі проти 4 лютого армія РФ атакувала Сумську область. Сталися відключення світла у Конотопському районі.