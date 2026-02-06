- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 6 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
БпЛА на Запоріжжя, Черкаси!
Група БпЛА на Запоріжжя!
Група БпЛА на Кропивницький!
БпЛА з Рівненської - на Волинську область, курсом на Луцьк.
Важливі поради щодо безпеки
Під час таких атак життєво важливо дотримуватися правил безпеки, оскільки удари можуть бути непередбачуваними та небезпечними для цивільних:
Коли чуєте повітряну тривогу або вибухи:
Негайно переходьте в укриття або в безпечне приміщення (цокольний поверх, захисне укриття чи метро).
Уникайте відкритих просторів, вікон, дахів та зовнішніх стін — уламки можуть бути небезпечними.
Якщо ви в дорозі, зупиніться у найближчому безпечному місці, трохи далі від великих вікон і металевих конструкцій.
Тримайте при собі базовий “тривожний рюкзак” з документами, водою, ліками, одягом і ліхтариком.
Повідомляйте місцевим службам про будь-які випадки пошкоджень чи поранення.
Після вибухів можуть залишатися невибухлі фрагменти боєприпасів або уламки техніки, не торкайтеся їх і повідомляйте про знахідки відповідні служби (ДСНС, поліцію).
Нагадаємо, що російські війська атакували Запорізьку область — зафіксовано пошкодження житла та масштабні знеструмлення.