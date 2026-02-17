- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 17 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:
Декілька груп ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини.
Групи ворожих ударних БпЛА на сході Харківщини, вектор руху Полтавщина.
Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.
Ворожі БпЛА на Кропивницький зі сходу.
Групи ворожих БпЛА з Сумщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);
Групи ворожих БпЛА з Харківщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);
Групи ворожих БпЛА через Херсонщину та північний схід Миколаївщини вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький).
Декілька ворожих БпЛА в р-ні. Оржиці через Черкащину у напрямку Київщини.
100 БПЛА перебувають в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті!
