ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:

  • Декілька груп ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини.

  • Групи ворожих ударних БпЛА на сході Харківщини, вектор руху Полтавщина.

  • Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.

  • Ворожі БпЛА на Кропивницький зі сходу.

  • Групи ворожих БпЛА з Сумщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);

  • Групи ворожих БпЛА з Харківщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);

  • Групи ворожих БпЛА  через Херсонщину та північний схід Миколаївщини вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький).

  • Декілька ворожих БпЛА в р-ні. Оржиці через Черкащину у напрямку Київщини.

100 БПЛА перебувають в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті!

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie