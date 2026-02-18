- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
У ніч проти 18 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:
Миколаїв - БпЛА в напрямку міста з півдня.
Харківщина - БпЛА поблизу н.п. Старий Салтів, ЛОзова, Близнюки.
КАБи на Донеччині.
БпЛА на півночі Чернігівщини, західним курсом.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог атакував Запоріжжя "Шахедами".
Внаслідок удару російськими дронами по Запоріжжю було зафіксовано пошкодження житлових будинків, на місці працюють служби.