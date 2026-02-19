- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 19 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
БпЛА на півночі Чернігівщини - в напрямку Мени.
КАБ курсом на Запоріжжя.
Житомирщина : БпЛА - в напрямку Городниці.
Також була загроза застосування балістичного озброєння, проте у Повітряних Силах ЗСУ досить оперативно дали відбій.
Нагадаємо, інформація про можливий дефіцит ракет для українських систем протиповітряної оборони є засекреченою, однак за даними анонімних джерел у НАТО, певні затримки з постачанням усе ж могли мати місце.
Раніше також повідомлялося, що Лондон підтвердив передавання Україні новітніх гіперзвукових ракет Nightfall. Система вже пройшла випробування та може змінити баланс далекобійного озброєння в Європі.