Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © tsn.ua

Реклама

У ніч проти 19 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

БпЛА на півночі Чернігівщини - в напрямку Мени.

КАБ курсом на Запоріжжя.

Житомирщина : БпЛА - в напрямку Городниці.

Також була загроза застосування балістичного озброєння, проте у Повітряних Силах ЗСУ досить оперативно дали відбій.

Нагадаємо, інформація про можливий дефіцит ракет для українських систем протиповітряної оборони є засекреченою, однак за даними анонімних джерел у НАТО, певні затримки з постачанням усе ж могли мати місце.

Реклама

Раніше також повідомлялося, що Лондон підтвердив передавання Україні новітніх гіперзвукових ракет Nightfall. Система вже пройшла випробування та може змінити баланс далекобійного озброєння в Європі.