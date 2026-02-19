ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
184
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 19 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

  • БпЛА на півночі Чернігівщини - в напрямку Мени.

  • КАБ курсом на Запоріжжя.

  • Житомирщина : БпЛА - в напрямку Городниці.

Також була загроза застосування балістичного озброєння, проте у Повітряних Силах ЗСУ досить оперативно дали відбій.

Нагадаємо, інформація про можливий дефіцит ракет для українських систем протиповітряної оборони є засекреченою, однак за даними анонімних джерел у НАТО, певні затримки з постачанням усе ж могли мати місце.

Раніше також повідомлялося, що Лондон підтвердив передавання Україні новітніх гіперзвукових ракет Nightfall. Система вже пройшла випробування та може змінити баланс далекобійного озброєння в Європі.

