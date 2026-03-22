Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 22 березня 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:
БпЛА на Чернігівщині - курсом на Бахмач.
БпЛА на півночі Харківщини - курсом на Золочів.
БпЛА на Полтавщині - курсом на Хорол.
БпЛА на сході Кіровоградщини - курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на Кривий Ріг.
Нагадаємо, що раніше ми писали про нічну атаку дронів на Київщину: перші подробиці
У ніч проти 22 березня російські безпілотники атакували Київську область. У Броварській громаді зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та пожежу на одному з підприємств.