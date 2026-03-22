Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 22 березня 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:

БпЛА на Чернігівщині - курсом на Бахмач.

БпЛА на півночі Харківщини - курсом на Золочів.

БпЛА на Полтавщині - курсом на Хорол.

БпЛА на сході Кіровоградщини - курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА на заході Дніпропетровщини - курсом на Кривий Ріг.

У ніч проти 22 березня російські безпілотники атакували Київську область. У Броварській громаді зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та пожежу на одному з підприємств.