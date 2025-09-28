ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
564
2 хв

Низка міжнародних ЗМІ поїхали на тимчасово окуповані Росією території України: в МЗС відреагували

МЗС також планує звернутися до головних офісів відповідних редакцій у столицях їхніх країн із вимогою вибачень та припинення подібних дій.

Віра Хмельницька
Низка міжнародних ЗМІ поїхали на тимчасово окуповані Росією території України: в МЗС відреагували

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий / © МЗС України

Представники західних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі, організованому Міноборони Росії на тимчасово окупованих територіях України, порушили як міжнародне право, так і українське законодавство, незаконно перетнувши державний кордон.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про це 28 вересня.

«Усі вони стикнуться з юридичними наслідками, включно із забороною на в’їзд», — наголосив Тихий.

МЗС звернеться до головних офісів відповідних редакцій у столицях їхніх країн із вимогою вибачень та припинення подібних дій.

«Така поведінка — це не журналістика, а фактичне відбілювання воєнних злочинів Росії», — підкреслив дипломат.

Тихий нагадав, що під час таких «екскурсій» від російської влади 28 українських журналістів залишаються за ґратами в РФ.

Так, серед них був і репортер агентства УНІАН Дмитро Хилюк, визволення якого стало надзвичайно складним процесом.

Він також підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 800 злочинів Росії проти журналістів та ЗМІ в Україні. Ці факти російська сторона ніколи не демонструє під час організованих турів, адже РФ залишається державою з тотальною цензурою.

«Такі поїздки підривають довіру до традиційних медіа та лише сприяють падінню їхнього авторитету. Ми вже розпочали ідентифікацію всіх учасників цього прес-туру, щоб вони понесли відповідальність», — резюмував представник МЗС.

Нагадаємо, днями Дмитро Хилюк розповів про знущання у російському полоні. Російський полон — це сучасний ГУЛАГ, сучасний Освенцим, зокрема, сказав журналіст.

