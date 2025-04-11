- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 616
- Час на прочитання
- 1 хв
Низка пропагандистів ведуть інформаційну війну проти України, сидячи в ЄС і США — Коваленко
Фігуранти аж ніяк не діють у межах свободи слова.
У РНБО прокоментували новий пакет санкцій. За словами керівника ЦПД Андрій Коваленка, фігуранти санкційного списку користувалися захистом журналістів і блогерів.
Про це Коваленко сказав в інтерв’ю телеканалу “Ми — Україна”.
Коваленко наголосив: насправді ці люди займаються пропагандою і становлять загрозу нацбезпеці України, і не тільки України.
“Низка таких пропагандистів працюють в ЄС, у США. Низка з них ведуть інформаційну війну проти України, сидячи в європейських країнах”, — наголосив він.
Як зазначив Коваленко, санкції — це один з небагатьох інструментів, який дозволяє нам і нашим партнерам припинити їхню “медійну діяльність”.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти проросійських пропагандистів.