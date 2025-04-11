Андрій Коваленко / © із соцмереж

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У РНБО прокоментували новий пакет санкцій. За словами керівника ЦПД Андрій Коваленка, фігуранти санкційного списку користувалися захистом журналістів і блогерів.

Про це Коваленко сказав в інтерв’ю телеканалу “Ми — Україна”.

Коваленко наголосив: насправді ці люди займаються пропагандою і становлять загрозу нацбезпеці України, і не тільки України.

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“Низка таких пропагандистів працюють в ЄС, у США. Низка з них ведуть інформаційну війну проти України, сидячи в європейських країнах”, — наголосив він.

Як зазначив Коваленко, санкції — це один з небагатьох інструментів, який дозволяє нам і нашим партнерам припинити їхню “медійну діяльність”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти проросійських пропагандистів.