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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
616
Час на прочитання
1 хв

Низка пропагандистів ведуть інформаційну війну проти України, сидячи в ЄС і США — Коваленко

Фігуранти аж ніяк не діють у межах свободи слова.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрій Коваленко

Андрій Коваленко / © із соцмереж

У РНБО прокоментували новий пакет санкцій. За словами керівника ЦПД Андрій Коваленка, фігуранти санкційного списку користувалися захистом журналістів і блогерів.

Про це Коваленко сказав в інтерв’ю телеканалу “Ми — Україна”.

Коваленко наголосив: насправді ці люди займаються пропагандою і становлять загрозу нацбезпеці України, і не тільки України.

“Низка таких пропагандистів працюють в ЄС, у США. Низка з них ведуть інформаційну війну проти України, сидячи в європейських країнах”, — наголосив він.

Як зазначив Коваленко, санкції — це один з небагатьох інструментів, який дозволяє нам і нашим партнерам припинити їхню “медійну діяльність”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти проросійських пропагандистів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
616
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