"Низку місій довелося скасувати": військові розповіли, що насправді сталось зі Starlink на фронті

Збій Starlink на фронті

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Українські військові на Гуляйпільському напрямку повідомили про серйозні технічні перешкоди в роботі супутникової системи Starlink. У ніч проти 14 жовтня бійці 7-го корпусу ДШВ зафіксували раптове падіння швидкості передавання даних.

Про це написали у 7-му корпусі ДШВ.

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Що зі Starlink для військових: бійці пояснили ситуацію

Проблема виникла саме у спеціалізованому сервісі Starshield. Цей «військовий пакет» від початку функціонував без будь-яких швидкісних обмежень, тому нові ліміти одразу позначилися на безпілотній авіації, яка покладається на цей зв’язок для онлайн-управління бортами.

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«За нашими спостереженнями, під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Водночас апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними», — пишуть у 7-му корпусі ДШВ.

Аби втримати сигнал, військові були змушені збавляти швидкість, що автоматично робить дрони легкою мішенню для протиповітряної оборони та засобів РЕБ противника.

Ще складніша ситуація склалася із запуском високошвидкісних засобів, зокрема, типів Middle Strike. Для виходу на маршрут їм необхідний стрімкий розгін ще на старті, однак за умов нестабільної мережі запуск таких бортів опиняється під загрозою скасування чи втрати апарата.

«Наслідки вже відчутні на практиці. Лише від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій», — пишуть військові.

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Starlink в Україні різко обмежили

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня в Україні різко погіршилася робота супутникового зв’язку Starlink. Про обмеження швидкості роботи терміналів під час руху повідомив волонтер Сергій Стерненко та підтвердив військовий зв’язківець і радник Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Спочатку зв’язок зникав під час руху понад 160 км/год, однак згодом ліміт знизився — у частини військових проблеми виникали вже на швидкості 60–70 км/год. Водночас звичайні цивільні термінали продовжують працювати без змін.

Нові обмеження торкнулися саме «військового пакету» послуг StarShield. Сили оборони України не отримували жодних попереджень про зміни від компанії SpaceX Ілона Маска, що призвело до зриву низки важливих військових місій. Сергій Стерненко припустив, що за цим рішенням може стояти адміністрація президента США Дональда Трампа, а Бескрестнов наголосив, що такі дії навряд чи є збігом і пов’язані з поточною політичною ситуацією.

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