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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1357
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: де є небезпека

Через загрозу удару “Шахедів” слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога 6 червня

Повітряна тривога 6 червня

Низку областей охопила повітряна тривога. Є небезпека ударних БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 23:40 “почервоніли” такі області:

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Миколаївська

  • Одеська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

  • Полтавська

Повітряні сили інформують про рух ворожих дронів:

  • БпЛА на півночі Сумщини — курсом на Чернігівщину;

  • Черкаська область (Черкаський р-н) — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, у Києві ввечері 5 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу», — повідомили у Повітряних силах.

Згодом у Повітряних силах попередили про «швидкісні цілі» на Запоріжжя і Харків.

Дата публікації
Кількість переглядів
1357
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