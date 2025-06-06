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Низку областей охопила повітряна тривога: де є небезпека
Через загрозу удару “Шахедів” слід перебувати в укриттях.
Низку областей охопила повітряна тривога. Є небезпека ударних БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 23:40 “почервоніли” такі області:
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Миколаївська
Одеська
Кіровоградська
Черкаська
Полтавська
Повітряні сили інформують про рух ворожих дронів:
БпЛА на півночі Сумщини — курсом на Чернігівщину;
Черкаська область (Черкаський р-н) — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нагадаємо, у Києві ввечері 5 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу», — повідомили у Повітряних силах.
Згодом у Повітряних силах попередили про «швидкісні цілі» на Запоріжжя і Харків.